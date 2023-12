La Paramount Pictures svilupperà il progetto cinematografico Ok, Boomer

News





07/12/2023 |

La Paramount Pictures ha deciso di sviluppare un nuovo progetto cinematografico. La compagnia ha infatti acquisito i diritti di Ok, Boomer, una sceneggiatura realizzata da Eben Davidson. Adam Goodman, ex presidente della Paramount, produrrà il progetto tramite la sua Invisible Narratives insieme a Trevor Engelson della Underground. Tra i produttori troviamo anche lo stesso Davidson.



La notizia è stata data dal portale The Hollywood Reporter che sottolinea anche il rapporto lavorativo di lunga data tra Davidson e Goodman, considerando che in passato entrambi hanno lavorato proprio all’interno della Paramount.



Per quanto riguarda la trama di Ok, Boomer, il tutto gira intorno ad un padre di famiglia in piena crisi dopo aver perso il posto di lavoro. Nel suo status di disoccupato, diventa accidentalmente virale sul web, trasformandosi in un influencer, situazione che lascerà sbigottito la figlia adolescente…



Al momento non è stato ancora indicato il regista.