Angelina Jolie reciterà nel terzo capitolo di Maleficent

Il futuro cinematografico di Angelina Jolie la vedrà tornare un’altra volta nei panni di Malefica per il terzo capitolo del film. A confermarlo è stata la stessa attrice in un’intervista rilasciata al quotidiano The Wall Street Journal. La notizia ha una duplice importanza perché se da un lato conferma ancora l’impegno della Jolie nel mondo del cinema, cosa che è stata messa in dubbio da lei stessa all’interno dell’intervista, dall’altro invece trasformerà questa opera Disney in una trilogia.



Il primo Maleficent uscì nelle sale nel 2014 diretto da Robert Stromberg ed arrivò ad incassare 759 milioni di dollari in tutto il mondo. Il successo della pellicola portò la Disney nel 2019 a realizzare il secondo film, Maleficent 2 – Signora del Male, questa volta diretta da Joachim Ronning, con un incasso di 491 milioni di dollari. Nei due capitoli, oltre alla Jolie, recitarono anche Elle Fanning nei panni di Aurora, Lesley Manville, nella parte di Flittle e poi ancora Sharlto Copley, Imelda Staunton, Juno Temple, Brenton Thwaites, Harris Dickinson, Sam Riley, Michelle Pfeiffer e Chiwetel Ejiofor.



L’attrice nella sua intervista non ha svelato i dettagli di questo terzo film, dunque restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti.