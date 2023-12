Box Office Italia: Cè Ancora Domani mantiene la prima posizione

News





11/12/2023

L'autunno cinematografico italiano è ancora una volta dominato da C'è Ancora Domani che, dopo sette settimane, ha confermato la prima posizione all'interno della calssifica box office. Il film che ha segnato l'esordio da regista di Paola Cortellesi ha incassato 1.552.745 euro, avvicinandosi ai 30 milioni complessivi. In seconda posizione troviamo invece, all'esordio, Prendi il Volo di Benjamin Renner e Guylo Homsy che ha incassato 1.242.385 euro mentre è scivolato al terzo posto Napoleon di Ridley Scott che ha portato via (1.158.151 euro). Appena fuori dal podio, in quarta posizione, ecco un altro film esordiente: Un Colpo di Fortuna - Coup de Chance. L'opera di Woody Allen ha debuttato incassando 1.000.610 euro. Al quinto e al sesto posto, infine, ecco trovare Cento Domeniche di Antonio Albanese (382.262 euro) e Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente di Francis Lawrence (378.748 euro).