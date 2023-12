Box Office USA: Il Ragazzo e l'Airone si prende la vetta

News





11/12/2023 |

Il primo posto della classifica box office americana ha un nuovo padrone. In vetta troviamo infatti Il Ragazzo e l'Airone di Hayao Miyazaki che ha esordito incassando 10.446.313 dollari. Alle sue spalle ecco confermarsi al secondo posto Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente di Francis Lawrence, che ha raggiunto i 135 milioni di dollari complessivi dopo aver incassato 9.400.000 dollari, e al terzo Godzilla Minus One di Takashi Yamazaki (8.342.710 dollari). La classifica, che non ha subìto grandi scossoni, ha visto in quarta e in quinta posizione due conferme: Trolls 3 - Tutti Insieme di Walt Dohrn e Tim Heitz (6.200.000 dollari) e Wish di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn (5.300.000 dollari). Infine, al sesto posto, ecco Napoleon di Ridley Scott, precipitato direttamente dal secondo posto: il film ha portato via 7.125.000 dollari. Al sesto posto, infine, troviamo Renaissance - A Film by Beyoncé, documentario sull’artista che ha portato via 5.000.000 dollari.