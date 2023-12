Wonka: la nuova clip ci presenta uno dei brani che ritroveremo nel film

News





11/12/2023 |

La Warner Bros. Pictures ha diffuso una clip di Wonka grazie alla quale possiamo ascoltare uno dei brani che ritroveremo nel film: Pure Imagination di Joby Talbot. L'opera è basata sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi.

Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l'amato Willy Wonka che conosciamo oggi.



L'opera è scritta e diretta da Paul King ed è prodotta da da David Heyman, produttore di "Harry Potter", "Gravity", "Animali fantastici" e "Paddington", e da Alexandra Derbyshire e Luke Kelly. Con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, questo spettacolo cinematografico irresistibilmente vivido ed originale farà conoscere al pubblico un giovane Willy Wonka pieno di idee e determinato a cambiare il mondo un boccone delizioso alla volta, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno, e che se si è abbastanza fortunati da incontrare Willy Wonka, tutto è possibile.



Il cast comprende anche Calah Lane, il vincitore dell’Emmy e del Peabody Award Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, la candidata all'Oscar Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter e l’attrice premio Oscar Olivia Colman.



La sceneggiatura è stata curata da Simon Farnaby e King.



Warner Bros. Pictures presenta, in associazione con Village Roadshow Pictures, una produzione Heyday Films, un film di Paul King, Wonka, che sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 14 dicembre da Warner Bros. Pictures.