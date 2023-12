Ferrari: online la scena dal titolo Volpe argentata

News





11/12/2023 |

A tre giorni dall'arrivo nelle sale italiane di Ferrari, opera di Michael Mann che è stata presentata durante l'ultima Mostra del Cinema di Venezia, vi mostriamo una nuova scena rilasciata dalla 01Distribution.



Recitano nel film, diretti da Mann, il candidato all’Oscar® Adam Driver, il Premio Oscar® Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Jack O'Connell, Sarah Gadon e Gabriel Leone.



La sceneggiatura è stata curata da Troy Kennedy Martin e da Brock Yates.



Sotto alla sinossi trovate la clip!



Sinossi:

Modena 1957. Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, sta vivendo una crisi personale e professionale. L’azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla è in grave difficoltà e anche il matrimonio con la moglie Laura sta diventando sempre più tempestoso dopo la morte del loro unico figlio Dino e la scoperta dell’esistenza di Piero, il figlio che Ferrari aveva avuto da una relazione extraconiugale. In cerca di riscatto, il “Drake” decide di puntare tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia.