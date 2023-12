50 Km all'Ora dal 4 gennaio nelle sale: online uno nuovo spot

News





12/12/2023 |

La Sony Pictures ha pubblicato uno spot di 50 Km all'Ora, la nuova commedia di Fabio De Luigi. Per l’artista si tratta del terzo film in carriera da regista dopo Tre di Troppo e Tiramisù e all’interno dello stesso film reciterà come protagonista. Il cast è di spessore e comprende anche Stefano Accorsi, Alessandro Haber, Elisa Di Eusanio, Alice Palazzi, Simone Baldasseroni, Giorgia Arena e Paolo Cevoli.



La Colorado Film ha prodotto questa opera definita una commedia on the road, una rivisitazione italiana di 25 km/h, film tedesco di Sony Pictures International Production campione d’incassi nel 2018.



Iginio Straffi e Alessandro Usai di Colorado Film sono i produttori con la Eagle Pictures che porterà il film nelle sale a partire dal 4 gennaio.



Sinossi:

Due fratelli si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, seguendo le sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, costruiti anni fa quando erano due ragazzini, percorreranno un viaggio attraverso l’Emilia Romagna e attraverso i loro sentimenti per scoprire che c’è sempre tempo per litigare ed amarsi di nuovo