Saw: la Lionsgate ha annunciato l'undicesimo capitolo

News

13/12/2023 |

L'arrivo nelle sale cinematografiche diha segnato il ritorno dinell'iconico ruolo dell'Enigmista. Un'apparizione, quella dell'attore, che ha valorizzato ancora di più questo franchise che si arricchirà presto di un nuovo film. Le pagine social della Lionsgate e di Saw hanno infatti annunciato, in maniera molto semplice ma efficace, la realizzazione di. Nel post in questione possiamo vedere una data scritta con i numeri romani, il 27 settembre 2024, dove il numero undici è stato evidenziato in rosso proprio per sottolineare il prossimo film. Ad accompagnare la data un messaggio: “Il gioco continua”.Al momento non si hanno informazioni riguardanti la trama del prossimo film e non è stato annunciato setornerà anche per questo episodio. Inl’attore, pilastro del franchise lanciato da, era tornato per riprendere il ruolo dell’enigmista in una storia ambientata tra il primo e il secondo capitolo.è la conferma di quanto la Lionsgate desideri puntare ancora una volta su questa saga horror divenuta con il passare del tempo di assoluto successo., arrivato nelle sale lo scorso settembre, ha incassato in tutto il mondo 107 milioni di dollari.