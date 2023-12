Avatar 3: James Cameron conferma il ritorno di Kate Winslet

News





Durante un’intervista rilasciata a People, James Cameron ha annunciato il ritorno di Kate Winslet all’interno del franchise di Avatar. L’attrice, infatti, sarà presente anche nel terzo capitolo la cui uscita è prevista per Natale 2025. Nell’intervista il regista ha sottolineato che la Winslet riprenderà il ruolo di Ronal che avevamo già visto in Avatar: La Via dell’Acqua: nel nuovo film il personaggio dovrebbe avere tra l'altro un ruolo più rilevante. Cameron ci ha tenuto a precisare che la Winslet, per calarsi nel migliore dei modi nella parte, ha studiato nella vita reale con uno sciamano.



Avatar 3, le cui riprese sono state completate, proverà a ripetere il successo dei primi due film della saga che hanno superato i due miliardi di dollari d’incasso al botteghino.



Questa è la sinossi di Avatar: La Via dell’Acqua:

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.