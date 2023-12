Lutto a Hollywood: è scomparso André Braugher

News





13/12/2023 |

Il mondo di Hollywood piange la scomparsa di André Braugher. L’attore, vincitore di due Emmy Awards, è scomparso all’età di 61 anni dopo una breve malattia. Nel corso della sua carriera Braugher aveva alternato lavori cinematografici a lavori all’interno di serie tv, alcune delle quali lo hanno portato al successo come Homicide: Life on the Street: il drama della NBC, composto da sette stagioni, lo aveva visto infatti interpretare il detective Frank Pembleton, lavoro che gli permise di vincere l’Emmy nel 1998 come Miglior Attore Protagonista in una serie drammatica.



Parlando sempre di serie tv, nel corso della sua carriera André Braugher ha recitato anche in Thief – Il Professionista (grazie al quale ricevette il secondo Emmy della sua carriera, sempre come Miglior Attore Protagonista), Men of a Certain Age e, recentemente, in Brooklyn Nine-Nine e The Good Fight. Nel mondo del cinema, invece, ha esordito nel 1989 nella pellicola Glory – Uomini di Gloria, passando poi tra gli altri a Scheggie di Paura, City of Angels – La Città degli Angeli, Un Gran Giorno per Morire, Poseidon, The Mist e Salt.