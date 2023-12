Oh, Canada: Uma Thurman confermata all'interno del progetto

News





13/12/2023 |

La candidata all’Oscar Uma Thurman è stata confermata all’interno del cast di Oh, Canada, pellicola scritta e diretta da Paul Schrader. L’attrice reciterà accanto a Richard Gere, Jacob Elordi e Michael Imperioli. Il film sarà l’adattamento del romanzo Foregone di Russell Banks ed ha chiuso la sua produzione lo scorso ottobre.



Il film racconta la storia di Leonard Fife (Gere), un famoso regista di documentari che, dopo aver scoperto di essere malato di cancro all’età di 80 anni, fa il punto sulla sua vita. Fife offre allo spettatore uno sguardo sulla sua vita, un uomo che ha abbandonato la sua famiglia per un’altra, eludendo costantemente ogni senso di responsabilità mentre inizia una nuova vita in Canada.



Thurman interpreterà Emma, l'attuale moglie e partner creativa del personaggio di Gere, Fife. I produttori del progetto sono David Gonzales, Tiffany Boyle, Scott LaStaiti, Meghan Hanlon e Luisa Law.



Uma Thurman nel corso di questo 2023 ha già recitato in The Kill Room e in Rosso, Bianco e Sangue Blu.