Wolf Man: Christopher Abbott sarà il nuovo protagonista

13/12/2023 |

Novità in vista per il progetto Wolf Man che sarà sviluppato dalla Blumhouse e dalla Universal Pictures. Non sarà più Ryan Gosling il protagonista ma Christopher Abbott che sostituisce dunque l’attore che abbiamo visto nei panni di Ken nel film Barbie di Greta Gerwig. A riportarlo è The Hollywood Reporter.



Le news sulla pellicola, però, non finiscono qui perché, contestualmente all’annuncio legato ad Abbott, è stata svelata anche la data di uscita della pellicola che arriverà nelle sale il 25 ottobre 2024 (uscita americana). Il progetto sarà diretto da Leigh Whannell. La sceneggiatura è stata scritta da Whannell e Corbett Tuck, nonché da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.



La trama non è stata ancora rivelata ma, secondo il portale, tutto girerà intorno ad una famiglia terrorizzata da un predatore letale.



Wolf Man sarà prodotto da Jason Blum mentre Gosling, Ken Kao, Bea Sequeira, Mel Turner e Whannell sono i produttori esecutivi.