London Calling: Josh Duhamel reciterà nell'action comedy di Allan Ungar

13/12/2023

Il progetto cinematografico London Calling, curato da Allan Ungar, ha visto il suo cast ampliarsi grazie all’entrata di Josh Duhamel. L’attore si unisce dunque ad Aidan Gillen, a Ray Taylor e Rick Hoffman. Per Duhamel ed il regista si tratta di una reunion a poco più di un anno di distanza da Bandit, crime-thriller arrivato nel 2022.



L’attore interpreterà Tommy Ward, un mediocre sicario che uccide accidentalmente un parente del più grande boss del crimine di Londra (Aidan Gillen), costringendolo a fuggire e portandolo a Los Angeles, lontano dal figlio londinese. Per tornare indietro, Tommy fa un patto con il suo nuovo datore di lavoro (Rick Hoffman): in cambio di un passaggio sicuro, accetta di insegnare al figlio adolescente Julian (Jeremy Ray Taylor) ad essere un uomo. Ma i momenti di insegnamento di Tommy includono portare Julian al lavoro, incluso un ultimo omicidio su commissione di un famoso assassino.



La sceneggiatura è stata curata da Omer Levin Menekse e Quinn Wolfe. Le riprese sono in corso in Sudafrica.