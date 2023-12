Damsel: Netflix annuncia la data di uscita del film con Millie Bobby Brown

News





Dopo aver rilasciato il mese scorso il teaser trailer di Damsel, Netflix ha annunciato ora la data di uscita di questo action-adventure movie a tinte fantasy la cui regia è curata da Juan Carlos Fresnadillo. Il film arriverà sulla piattaforma streaming a partire dal 28 marzo 2024. Per il regista di 28 Settimane Dopo si tratta del ritorno dietro la macchina da presa dopo la bellezza di quasi tredici anni, quando portò nelle sale Intruders.



Protagonista della pellicola è Millie Bobby Brown, star di Enola Holmes e della fortunata serie tv Stranger Things, che ha lavorato con un cast composto da Angela Bassett, Ray Winstone, Manon Stieglitz, Rina Martin e Robin Wright.



La sceneggiatura di Damsel è stata curata da Dan Mazeau.



Sinossi:

Una doverosa damigella accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che la famiglia reale l'ha reclutata come sacrificio per ripagare un antico debito.