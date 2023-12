Un Piedipiatti a Beverly Hills: Axel F: in rete il teaser trailer!

News





14/12/2023 |

Sono passati quasi quarant’anni dal debutto nelle sale di uno dei personaggi più famosi del genere action-comedy: Axel Foley. Il poliziotto di Detroit, trasferitosi a Beverly Hills, è stato interpretato per la prima volta da Eddie Murphy nel lontano 1984 protagonista assoluto di Beverly Hills Cop – Un Piedipiatti a Beverly Hills, pellicola che ebbe un successo importante, tanto da spingere la produzione a realizzare altri due film a completamento della trilogia.



L’ultima apparizione nelle sale, datata 1994, ha portato nel corso degli anni spesso e volentieri lo stesso Eddie Murphy ad ipotizzare un suo possibile ritorno nella parte di Foley per un nuovo capitolo e finalmente il sogno dei fan è divenuto realtà! Netflix infatti presenta il teaser trailer ufficiale di Un Piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, quarto atto del franchise che ci catapulta nuovamente nella cittadina della Contea di Los Angeles grazie alla regia di Mark Molloy.



Prodotto da Jerry Bruckheimer, Eddie Murphy e Chad Oman, il film ha un cast che comprende anche Joseph Gordon-Levitt, Taylour Page, Kevin Bacon e Judge Reinhold e John Ashton tornati per interpetare nuovamente Billy Rosewood e John Taggart.



Netflix rilascerà la pellicola sulla sua piattaforma nell’estate 2024.



Sinossi:

Il detective Axel Foley (Eddie Murphy) torna a pattugliare le strade di Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia è minacciata, lei (Taylour Paige) e Foley fanno squadra con un nuovo partner (Joseph Gordon-Levitt) e i vecchi amici Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) per svelare un complotto.