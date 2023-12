Civil War: il trailer ufficiale del film con Kirsten Dunst

News





14/12/2023 |

È ambientato in uno scenario di devastazione il primo trailer internazionale di Civil War, opera diretta da Alex Garland, il regista di Ex Machina.



L'opera arriverà nelle sale americane il 26 aprile 2024 ma intanto possiamo guardare da vicino alcuni degli aspetti che caratterizzano questa opera interpretata da Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson e Cailee Spaeny. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Garland.



Sotto alla sinossi trovate il trailer!



Sinossi:

Nel prossimo futuro, una squadra di giornalisti viaggia attraverso gli Stati Uniti durante una guerra civile in rapida escalation che ha travolto l'intera nazione.