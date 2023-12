IF  Gli Amici Immaginari: il teaser trailer del film di John Krasinski è online

News





15/12/2023 |

Il 2024 porterà nelle sale anche IF – Gli Amici Immaginari, nuova opera di John Krasinski. Il film, scritto dallo stesso regista, è una pellicola per famiglie che vanta al suo interno un cast di assoluto livello composto da Krasinski, Ryan Reynolds, Cailey Fleming, Fiona Shaw. A dare la voce, inoltre, ai personaggi immaginari presenti nella pellicola troviamo Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Emily Blunt, Matt Damon e Steve Carell.



La Eagle Pictures porterà la pellicola nelle nostre sale, anche se il teaser trailer rilasciato dalla stessa compagnia non specifica la data esatta di uscita.



Sinossi:

Scritto e diretto da John Krasinski, IF – Gli amici immaginari è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.