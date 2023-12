The Pickup: Keke Palmer e Pete Davidson nel cast del film con Eddie Murphy

News





16/12/2023 |

Novità in vista per il cast di The Pickup, pellicola di Amazon MGM Studios. Nel film, che vedrà protagonista Eddie Murphy, come riportato da The Hollywood Reporter reciterà come protagonista femminile Keke Palmer, attrice che abbiamo visto in Nope, pellicola di Jordan Peele. Inoltre, secondo quanto svelato da Deadline, nel film ci sarà anche Pete Davidson.

La regia di The Pickup è stata affidata a Tim Story che si occuperà anche della produzione con la sua The Story Production. Tra i produttori troviamo anche John Davis e John Fox tramite la Davis Entertainment e Murphy e Charisse Hewitt-Webster tramite la Eddie Murphy Productions. I produttori esecutivi invece sono Vicky Mara Story della The Story Company, Jeremy Stein della Davis Entertainment e ancora Kevin Burrows, Ross Fanger e Matt Mider.



I dettagli della trama sono tenuti nascosti, ma il film, la cui sceneggiatura è stata curata da Matt Mider e Kevin Burrows, viene descritto come una commedia con il tema delle rapine al centro di tutto.



Pete Davidson ha recentemente recitato in Dumb Money mentre in passato ha lavorato a Transformers – Il Risveglio, Fast X e Guardiani della Galassia Vol. 3.