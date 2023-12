Naughty: la Universal Pictures ha acquisito i diritti del film di Olivia Wilde

News





16/12/2023 |

La Universal Pictures ha messo a segno un ‘colpo’ acquisendo i diritti di Naughty, commedia natalizia diretta da Olivia Wilde. Il progetto, la cui sceneggiatura è stata scritta da Jimmy Warden, che ha già adattato Cocaine Bear, sarà prodotto da Margot Robbie, Tom Ackerley e Josey McNamara della LuckyChap. Tra i produttori troviamo anche Wilde e Warden. A riportare la notizia è Deadline.



La pellicola racconterà la storia di Mallory, la cui unica speranza di ottenere la custodia di suo figlio è trovare Babbo Natale e convincerlo a testimoniare nella sua udienza di divorzio. Altri dettagli legati alla trama non sono stati rivelati. Al momento non è sconosciuto anche il cast che reciterà nel film.



La Wilde ha diretto nel 2022 Don’t Worry Darling e, oltre a Naughty, ha altri due progetti in cantiere: uno di questi riguarda un film per la Marvel.