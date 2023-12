Netflix svilupperà un film con il duo Shawn Levy-Ryan Reynolds

News





16/12/2023 |

Netflix svilupperà una nuova pellicola che vedrà protagonista Ryan Reynolds e Shawn Levy dietro alla macchina da presa. La heist comedy in questione sarà prodotta dalla 21 Laps, da Simon Kinberg ed Audrey Chon della Genre Films, da Reynolds tramite la Maximum Effort e da Dana Fox.



Per Levy e Reynolds si tratta dell’ennesimo progetto insieme, considerando che i due hanno lavorato al terzo capitolo di Deadpool e al film The Adam Project.



Al momento del film non si hanno informazioni dettagliate. Non c’è ancora un titolo ufficiale e stando a quello che è stato riportato da Deadline l'opera porterà con sé lo spirito di Ocean’s Eleven. Il tutto - inoltre - si svolgerà in un’arena internazionale. Il portale spiega che l’idea è originata da Dana Fox e Simon Kimberg.