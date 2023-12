Superman: Legacy: Pom Klementieff e Miriam Shor si sono unite al cast

News





16/12/2023 |

Il cast di Superman: Legacy sta crescendo sempre più e si è arricchito con le presenze di Pom Klementieff e Miriam Shor - come riportato da The Hollywood Reporter. Negli ultimi giorni erano stati annunciati anche i nomi di Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher) e Sean Gunn. I ruoli della Klementieff e della Shor non sono stati rivelati dalla Warner Bros. Pictures. Entrambe le attrici hanno già lavorato con Gunn, precisamente nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia.



Protagonista della nuova pellicola legata all'eroe è David Corenswet, con il cast che vede al suo interno anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nella parte di Lex Luthor. Sempre parlando del cast, reciteranno nel film anche Nathan Fillion, Isabela Mercede, Edi Gathegi, Anthony Carrigan e María Gabriela de Faría nei ruoli di Guy Gardner, un’iterazione del supereroe Lanterna Verde, Hawkgirl, Mister Terrific, Metamorpho e The Engineer.



James Gunn sarà il regista del film che vedrà Clark Kent cercare di convivere sulla Terra con l’eredità kryptoniana, rappresentando l’incarnazione della verità,della giustizia e dello stile americano. Altri dettagli sulla trama non sono stati ancora svelati.



Superman: Legacy uscirà nelle sale a luglio 2025.