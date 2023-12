Box Office Italia: Wonka si prende la testa della classifica

News





Dopo otto settimane ha perso il primo posto della classifica box office C'è Ancora Domani. Il film di Paola Cortellesi, che ha sbancato il botteghino del nostro Paese, ha incassato 610.628 euro, superando i trenta milioni complessivi e così finendo al quarto posto. E in questo fine settimana ricco di new entry in prima posizione troviamo Wonka di Paul King che ha incassato 3.065.029 euro. Il podio è completato da altri due esordi: Santocielo di Francesco Amato (1.274.118 euro) e Ferrari di Michael Mann (823.776 euro). Detto già della quarta posizione, con il film della Cortellesi, il quinto posto è occupato da Adagio, nuova opera di Stefano Sollima che ha portato via al debutto 382.677 euro. In sesta posizione, infine, troviamo Prendi il Volo di Benjamin Renner e Guylo Homsy che ha incassato 350.824 euro.