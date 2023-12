Box Office USA: al primo posto troviamo Wonka

News





18/12/2023 |

Cambia nuovamente il padrone della classifica box office americana. L'ottimo impatto avuto al botteghino da Wonka ha permesso al film di Paul King di prendere il primo posto grazie all'incasso di 39.000.000 dollari. Chi non ha subìto scossoni è Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente di Francis Lawrence che, dopo cinque settimane, è ancora presente sul podio, precisamente in seconda posizione dopo aver portato via 5.800.000 dollari. Dal primo al terzo posto è scivolato Il Ragazzo e l'Airone di Hayao Miyazaki (5.172.462 dollari) mentre è finito al quarto posto Godzilla Minus One di Takashi Yamazaki (4.880.000 dollari). Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Trolls 3 - Tutti Insieme di Walt Dohrn e Tim Heitz (4.000.000 dollari) e Wish di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn (3.200.000 dollari).