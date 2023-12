Misdirection: Frank Grillo reciterà nel thriller movie

News





18/12/2023 |

Frank Grillo, attore che abbiamo visto lo scorso anno in Lamborghini: The Man Behind the Legend nei panni di Ferruccio Lamborghini, reciterà all’interno di Misdirection, progetto cinematografico affidato a Kevin Lewis le cui riprese sono attualmente in corso in Serbia. L’attore reciterà accanto a Olga Kurylenko e Oliver Trevena, come riportato da Deadline.



Il film segue una coppia disperata (Kurylenko e Trevena) che ha messo a segno una serie di rapine di alto livello, solo per ritrovarsi intrappolata in un gioco mortale del gatto e del topo quando la loro ultima irruzione va storta. La situazione si ribalta, i cacciatori diventano le prede, in una cospirazione di vendetta, omicidio e tradimento.



"Sono al settimo cielo all'idea di lavorare con Olga, Frank, Oliver e con il resto del nostro fantastico e talentuoso team per creare un thriller avvincente e coinvolgente che intratterrà il pubblico di tutto il mondo", ha detto Lewis. Il regista ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Lacy McClory.



Steven Shapiro produrrà il film con Trevena tramite la Ollywood Media e la Red Productions.