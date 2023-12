Ridley Scott dirigerà BOMB per la 20th Century Fox

News





18/12/2023 |

Dopo Napoleon e il prossimo secondo capitolo de Il Gladiatore, Ridley Scott è pronto per un nuovo progetto cinematografico. Il regista lavorerà con la 20th Century Fox per portare nelle sale l’adattamento cinematografico di BOMB, short story realizzata da Kevin McMullin acquistata dalla compagnia. Il regista produrrà il film tramite la sua Scott Free mentre McMullin curerà la sceneggiatura. A riportare la notizia è stato Deadline.



Il racconto è un thriller d’azione sulla scia di Dog Day Afternoon e Speed. Frankie Ippolito è un negoziatore di ostaggi chiamato in servizio la notte prima del suo matrimonio a Londra. La sua storia si collegherà immediatamente a quella di un uomo che proverà a fare un attentato, parcheggiando un’autobomba nel cantiere edile a Piccadilly Cirus. L’attentatore in questione ha un solo obiettivo: parlare con Frank la cui vita, di conseguenza, verrà sconvolta richiamando a gran voce il suo passato.



Il progetto è in fase di sviluppo e restiamo in attesa di aggiornamenti legati al cast.