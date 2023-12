Night Swim: una nuova featurette ci introduce al film

News





19/12/2023

La Universal Pictures ha pubblicato una featurette internazionale di Night Swim, horror movie prodotto dalla Atomic Monster di James Wan e dalla Blumhouse. Basato sul corto del 2014 di Rod Blackhurst e Bryce McGuire, il film vede protagonista Wyatt Russell nella parte di Ray Waller, ex giocatore di baseball della Major League, costretto al pensionamento anticipato da una malattia degenerativa, che si trasferisce in una nuova casa con la moglie Eve (la candidata all’Oscar Kerry Condon), la giovane figlia Izzi (Amélie Hoeferle) e il giovane figlio Elliot (Gavin Warren).



Night Swim è scritto e diretto da Bryce McGuire ed è prodotto da James Wan e Jason Blum. Tra i produttori esecutivi troviamo Michael Clear e Judson Scott per conto della Atomic Monster e da Ryan Turek della Blumhouse.



Night Swim uscirà nelle sale italiane a partire dal 22 febbraio 2024.



Sinossi:

Sperando segretamente, contro ogni previsione, di tornare a giocare a livello professionistico, Ray convince Eve che la scintillante piscina del cortile della nuova casa sarà divertente per i bambini e utile per lui, in grado di fornirgli la giusta terapia fisica. Ma un oscuro segreto nel passato della casa scatenerà una forza malevola che trascinerà la famiglia negli abissi di un terrore inevitabile.