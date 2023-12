The Room Next Door: Tilda Swinton sarà la protagonista del nuovo film di Pedro Almodóvar

News





19/12/2023 |

Si chiama The Room Next Door ed è il nuovo progetto di Pedro Almodóvar. Protagonista del film è Tilda Swinton con le riprese dell'opera che partiranno il prossimo marzo nella città di New York. Intorno al film circolano indiscrezioni rilanciate da World of Reel che parla di tre attrici protagoniste, una delle quali sarà appunto la Swinton.



Al momento non sono state rilasciate indiscrezioni legate alla sinossi e al resto del cast principale. Non sappiamo nemmeno quando uscirà il film nelle sale.



The Room Next Door segna la seconda collaborazione tra Pedro Almodóvar e Tilda Swinton: i due avevano già collaborato per il cortometraggio The Human Voice. Per l'attrice è stato un 2023 ricco di impegni cinematografici: dal film Problemista, diretto da Julio Torres, passando per Asteroid City di Wes Anderson e The Killer di David Fincher. La Swinton ha anche completato ultimamente le riprese di The End del regista Joshua Oppenheimer.