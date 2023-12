The Wild Robot: il libro di Peter Brown diventerà un film

News





20/12/2023 |

La Universal Pictures ha annunciato che la DreamWorks Animation adatterà il libro The Wild Robot. Il film dedicato al romanzo arriverà nelle sale americane a partire dal 20 settembre 2024. Chris Sanders, che in passato ha scritto e diretto Lilo & Stitch e Dragon Trainer con Dean DeBlois, dirigerà il film che sarà prodotto da Jeff Hermann.



Il film segue un robot chiamato ROZZUM - o "Roz" in breve - che, naufragato su un'isola, deve imparare ad adattarsi all'ambiente ostile, costruendo gradualmente rapporti con gli animali dell'isola e diventando il genitore adottivo di una papera orfana.



Il libro The Wild Robot è stato scritto da Peter Brown che ha già programmato altre due opere: The Wild Robot Escapes e The Wild Robot Protects.