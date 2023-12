Foglie al Vento: online la scena dal titolo Bella casa

News





21/12/2023 |

Dalla Lucky Red ecco una clip in italiano di Foglie al Vento, opera diretta da Aki Kaurismäki che ha vinto il Premio della Giuria durante l'ultimo Festival di Cannes. Il film ha ricevuto cinque candidature agli European Film Awards: Miglior film, Miglior sceneggiatura, Miglior regia, Miglior attrice e Miglior attore ed arriverà il prossimo dicembre nelle nostre sale con Lucky Red, in associazione con Bim Distribuzione.



Protagonisti della pellicola sono Alma Pöysti e Jussi Vatanen.



L'uscita nelle sale è prevista per il 21 dicembre.



Sinossi:

Due persone sole (Alma Pöysti e Jussi Vatanen) si incontrano per caso una notte a Helsinki. È l’ultima occasione per trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. Il percorso è però intralciato dall'alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere nomi o indirizzi reciproci e dalla tendenza generale della vita a porre ostacoli a chi cerca la propria felicità.