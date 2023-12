Succede Anche Nelle Migliori Famiglie: Alessandro Siani e il cast al centro della nuova featurette

News





21/12/2023 |

La 01Distribution ha pubblicato una featurette di Succede Anche Nelle Migliori Famiglie, la pellicola diretta da Alessandro Siani. Per questo suo ritorno sul grande schermo il regista, che è anche protagonista, ha diretto un cast che comprende anche Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Antonio Catania, Anna Galiena, Euridice Axen, Sergio Friscia.



Succede Anche Nelle Migliori Famiglie ha una sceneggiatura curata dallo stesso Siani con Fabio Bonifacci ed è prodotto da talian International Film - Gruppo Lucisano, Rai Cinema, con il sostegno di Sicilia Film Commission.



La clip presenta le interviste al regista e al cast. Sotto alla sinossi trovate la clip.



Sinossi:

Davide Di Rienzo, laureato in medicina e finito a fare il volontario alla Caritas, perché troppo influenzato dall’opprimente figura paterna di medico eccellente - in poche parole la pecora nera della famiglia Di Rienzo - conduce una vita tendenzialmente normale, spesa tra una delusione amorosa e l’altra. Un giorno, però, il suo equilibrio viene sconvolto da una telefonata: suo padre è morto. Tornato nella vecchia villa di famiglia, decide di prendersi cura della madre Lina, visibilmente scossa e provata, assieme ai suoi fratelli perfetti Renzo e Isabella, rispettivamente avvocato e psicologa, entrambi di successo.

Ma ecco che nel giro di pochissimo, la madre Lina sembra aver recuperato tutto l’entusiasmo e la gioia di sempre. Sarà stato il calore e l’amore dei figli? Non proprio, quanto più un nuovo, imminente, matrimonio: il suo. Lina, infatti, si sposerà la settimana seguente con il signor Angelo Cederna, vecchio amichetto e fidanzatino d’infanzia. Che cosa? Chi è quest’uomo? I tre fratelli vogliono vederci più a fondo. Ma per il momento, c’è soltanto una certezza: questo matrimonio non s’ha da fare!

Ad ogni modo, il giorno del matrimonio, nonostante le crescenti perplessità dei tre figli, arriva, ed è proprio il giorno in cui tutte le certezze sulla famiglia Di Rienzo vengono spazzate via, come un castello di carte. Tanti segreti sorprendenti stanno per essere svelati come succede nelle migliori famiglie, e forse proprio Davide...