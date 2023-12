Nutcrackers: Ben Stiller sarà il protagonista e il produttore del film di David Gordon Green

News





21/12/2023 |

Uno degli attori più versatili di Hollywood ha trovato un nuovo progetto cinematografico. A riportare la notizia è Deadline che racconta di Ben Stiller, scritturato per recitare come protagonista all’interno di Nutcrackers, opera che sarà diretta da David Gordon Green ed attualmente in produzione in Ohio.



Stiller non sarà soltanto il protagonista ma si occuperà anche dalla produzione attraverso la sua Red Hour Films. Tra i produttori troviamo anche Rob Paris e Mike Witherill della Rivulet, John Lesher per conto della Red Hour e Nate Meyer della Rough House.



Scritto da Leland Douglas e sviluppato dalla Rough House, Nutcrackers segue le vicende di Mike, uomo ossessionato dal lavoro, che deve recarsi con riluttanza nelle zone rurali dell'Ohio per prendersi cura dei suoi quattro turbolenti nipoti dopo che i loro genitori sono morti in un incidente d'auto. Ciò che inizia come un viaggio di tre giorni per trovare un affidamento si trasforma in settimane di caos nella vita agricola - e la consapevolezza il rapporto tra loro subirà un’importante evoluzione.