Festival di Berlino: Martin Scorsese riceverà lOrso dOro alla carriera

21/12/2023 |

Un importante riconoscimento attende all’orizzonte Martin Scorsese, fresco del successo ottenuto dal suo Killers of the Flower Moon. Durante il 74esimo Festival del Cinema di Berlino, infatti, il regista riceverà l’Orso d’Oro alla Carriera. La kermesse cinematografica avrà luogo dal 15 al 25 febbraio e la cerimonia di consegna del Premio per Scorsese è stata fissata al 20 febbraio.



Mariëtte Rissenbeek, amministratore delegato della Berlinale, e Carlo Chatrian, direttore artistico, hanno rilasciato un commento a riguardo: "Per chiunque consideri il cinema come l'arte di dare forma a una storia in modo del tutto personale e universale, Martin Scorsese è un modello ineguagliabile".



Scorsese ha diretto ultimamente Killers of the Flower Moon ma è già all’opera per nuovi progetti: tra questi spuntano anche la serie di Gangs of New York e il film Roosevelt. Quest'ultima è un'opera attualmente in pre-produzione: protagonista sarà Leonardo DiCaprio che tornerà nuovamente a collaborare con il regista.