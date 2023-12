L'Esorcista: Linda Blair parla del film di David Gordon Green

News





22/12/2023 |

Pochi mesi fa, grazie alla regia di David Gordon Green, è arrivato nelle sale L’Esorcista - Il Credente, una nuova pellicola, legata al film originale di William Friedkin, che ha coinvolto anche Linda Blair, attrice che nella famosa opera degli anni settanta aveva interpretato la piccola Regan.



Di questa sua nuova apparizione la Blair ha parlato al portale Entertainment Weekly e durante l’intervista ha raccontato un aneddoto legato anche alle attrici Lidya Jewett e Olivia O'Neill: “Entrambe sapevano che sarebbe stato un qualcosa di speciale e magico e di conseguenza abbiamo portato sul set tutto ciò di cui avevamo bisogno per realizzare la scena. È stata solo una ripresa, poi hanno fatto un po’ di girato nel dietro le quinte ma molto poco perché Ellen non voleva, preferiva restare nel personaggio. Per me era diverso perché nel tempo ho imparato ad entrare ed uscire dal personaggio”.



Su una possibile apparizione nei prossimi capitoli de L’Esorcista la Blair ha spiegato: “Se il pubblico vuole che ritorni, deve aiutarmi a cambiare la situazione degli animali in questo momento. Spero che il pubblico capisca. Voglio tornare a lavorare, ma non lascerò i miei amici animali”.



L’attrice, tramite la sua Linda Blair WorldHeart Foundation, si dedica al salvataggio e al reinserimento di animali maltrattati o abbandonati.