Red One: svelata la data di uscita del film con Dwayne Johnson e Chris Evans

News





22/12/2023 |

Red One, il film di Natale con protagonisti Dwayne Johnson e Chris Evans, ha una data di uscita. Amazon MGM Studios rilascerà la pellicola nelle sale a partire dal 15 novembre 2024. Regista del film è Jake Kasdan che ha lavorato su una sceneggiatura curata da Chris Morgan. Lo stesso Morgan ha adattato una storia originale curata da Hiram Garcia.



I due attori guidano un cast brillante ed interessante, composto da Lucy Liu, Kiernan Shipka, Nick Kroll, Kristofer Hivju, Wesley Kimmel e Mary Elizabeth Ellis, J.K. Simmons e Bonnie Hunt. Al momento la trama di Red One non è stata rivelata. Stando alle prime informazioni il progetto è una commedia d’azione che vedrà i protagonisti girare il mondo.



Amazon Studios ha sviluppato il film da unaa storia originale realizzata da Hiram Garcia della Seven Bucks Production. La sceneggiatura è stata scritta da Chris Morgan.