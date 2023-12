Scream VII: Christopher Landon lascia la regia

News





24/12/2023 |

Tramite i social network, a sorpresa, Christopher Landon ha annunciato di aver abbandonato il progetto legato al settimo capitolo di Scream. Il regista ha utilizzato X per scrivere una breve nota: “Immagino che questo sia il momento migliore per annunciare che sono uscito formalmente da Scream 7 settimane fa. Ciò deluderà alcuni e delizierà altri. Era un lavoro da sogno che si è trasformato in un incubo. E il mio cuore si è spezzato per tutte le persone coinvolte. Tutti. Ma è ora di andare avanti”.

Landon ha poi proseguito sottolineando la sua soddisfazione per aver lavorato al franchise lanciato dal compianto Wes Craven.



Ricordiamo che nelle ultime settimane si era parlato molto di Scream VII soprattutto per la decisione, da parte della produzione, di interrompere il rapporto lavorativo con una delle attrici principali, Melissa Barrera, a causa dei sui post legati al conflitto attualmente in corso tra Israele e Hamas. Inoltre il progetto ha perso anche Jenna Ortega a causa degli impegni legati alla seconda stagione della serie Mercoledì.



Alla Spyglass, ora, il compito di trovare un nuovo regista.