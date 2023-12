Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Lee Sun-kyun

News





27/12/2023 |

Una triste notizia ha sconvolto il mondo del cinema. All’età di 48 anni è infatti scomparso Lee Sun-kyun, una delle star della pellicola Premio Oscar Parasite. Secondo quanto riportato dalle fonti di informazione, Lee è stato trovato morto all’interno di un’auto in un parco di Seul, dopo che la sua famiglia aveva allertato le autorità a seguito di un messaggio lasciato proprio dallo stesso attore ai suoi cari.



Lee Sun-kyun era finito nell’occhio del ciclone per possesso ed uso di droga ed era finito sotto indagine da parte dell’autorità locali. Per questo motivo la star aveva deciso di abbandonare la pellicola No Way Out.



La carriera cinematografica di Lee Sun-kyub era iniziata nel 2003 fino al raggiungimento del successo grazie a Parasite, pellicola di Bon Joon-ho che nel 2020 vinse il Premio Oscar.