Mayday: James Gray dirigerà Bill Skarsgard

27/12/2023 |

A quasi due anni di distanza da Armageddon – Il Tempo dell’Apocalisse, James Gray ha iniziato a lavorare al suo prossimo progetto cinematografico che girerà intorno ad un giovane John F. Kennedy, quando quest'ultimo era un giovane comandante della Marina durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film si intitolerà Mayday.



Secondo quanto riportato da worldofreeld.com nei panni del giovane JFK troveremo Bill Skarsgard. Altri dettagli non sono stati rilasciati ma il sito riporta che la produzione potrebbe partire presto.



Mayday racconterà la storia dell’evoluzione di JFK in un eroe di guerra e punterà anche il faro sulla relazione turbolenta che ha avuto con suo padre. Gray ha riscritto la sceneggiatura, originariamente scritta da Samuel Franco ed Evan Kilgore.



James Gray ha dunque messo sulla sua agenda questo progetto insieme al film I Am Pilgrim e alla serie tv Mailer. Bill Skarsgard ha interpretato Pennywise in It e recentemente ha avuto un ruolo nel quarto capitolo di John Wick. Tra i progetti futuri che lo riguardano troviamo Lords of War, Nosferatu e The Crow.