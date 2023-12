The Fabelmans: disponibili i primi minuti del film in lingua originale

News





27/12/2023 |

Grazie alla Universal Pictures ecco i primi minuti di The Fabelmans, il film diretto dal Premio Oscar Steven Spielberg.



Al centro di The Fabelmans troviamo Sammy, un ragazzo che ha un grande sogno nel cassetto: lavorare nel cinema come regista. La sceneggiatura è stata curata dallo stesso Spielberg con Tony Kushner che hanno già lavorato insieme per Munich, Lincoln e West Side Story.



Michelle Williams, Paul Dano e Seth Rogen compongono il cast principale.



La pellicola, che ha debuttato nelle sale il 22 dicembre, è disponibile per l'acquisto e per il noleggio.



Sinossi:

The Fabelmans, uno spaccato intenso e personale dell’infanzia americana del XX secolo, è il racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e un’esplorazione del potere dei film nell’aiutarci a vedere la verità sull’altro e su noi stessi.