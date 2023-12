Hunger Games: Ballata dellUsignolo e del Serpente: online una scena in lingua originale

News





27/12/2023

La Lionsgate, per ricordare l'arrivo in Digital di Hunger Games: Ballata dell’Usignolo e del Serpente, ha rilasciato unaa scena del film.



Il progetto, basato sulla collana di romanzi di Suzanne Collins e prequel della trilogia uscita nelle sale, racconta di Coriolanus Snow: il personaggio in questione, nella saga con protagonista Katniss Everdeen, altro non era che l’anziano presidente di Capitol City. In questo film vedremo una versione "giovane" di lui, il Coriolanus Snow 18enne, chiamato ad essere il mentore di una delle partecipanti della decima edizione degli Hunger Games.



Nei panni del protagonista maschile troviamo Tom Blyth, attore che ha recitato nella serie Billy The Kid, mentre la protagonista femminile, è una star di West Side Story: Rachel Zegler, chiamata ad interpretare Lucy Gray Baird.

Il vasto cast comprende anche Hunter Schafer, Peter Dinklage, Viola Davis, Jason Schwartzman, Isobel Jesper Jones, Fionnula Flanagan, Flora Li Thiemann, Honor Gillies, Eike Onyambu, Konstantin Taffet, Burn Gorman, Scott Folan, Carl Spencer, Michael Greco, Daniela Grubert, Kjell Brutscheidt, Ashley Liao, Sofia Sanchez, Josh Andres Rivera, Mackenzie Lansing, Lilly Maria Cooper, Zoe Renee, Max Raphael, Vaughan Reilly, Dakota Shapiro, Nick Benson e George Somner.



La regia è di Francis Lawrence che ha lavorato già ad alcuni film della trilogia originale. Il regista ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Michael Lesslie e Michael Arndt.



Hunger Games: Ballata dell’Usignolo e del Serpente è uscito nelle sale lo scorso 15 novembre 2023.



Sinossi:

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente.