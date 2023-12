Il produttore Peter Del Vecho parla di Frozen 3: Sarà fantastico

News





29/12/2023 |

Come già sappiamo la Disney sta lavorando per riportare i bambini e le bambine di tutto il mondo nel magico regno di Arendelle, dove Elsa e Anna vivranno nuove avventure. La compagnia ha messo in cantiere il terzo e il quarto capitolo della saga Frozen, due film che si preannunciano spettacolari ma dei quali non si hanno ancora informazioni a riguardo.



Durante un’intervista rilasciata a The Direct, il produttore del film Peter Del Vecho – che tra l’altro ha lavorato alle prime due opere – ha offerto un aggiornamento a riguardo: “Noi facciamo sequel solo se crediamo che ci sia abbastanza storia da raccontare. Alla pellicola stanno lavorando ora che è in fase di sviluppo, ed è entusiasmante quello che stanno facendo, mentre io sono concentrato su Wish. Pubblicamente però non è stato detto nulla quindi non aggiungerò niente altro, posso solo dire che sarà fantastico”.



La Disney ad oggi non ha ancora fornito particolari dettagli su quello che verrà raccontato nei prossimi tre capitoli: tante infatti sono le indiscrezioni, anche se le conferme non sono ancora arrivate. Resta comunque altissima l’attesa per i due film che, usciti nel 2013 e nel 2019, hanno sbancato i botteghini di tutto il mondo.