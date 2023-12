Glen Powell aggiorna su Twisters: Non sarà un reboot

News





29/12/2023

Da quando è stato annunciato il progetto Twisters, legato alla famosa pellicola Twister uscita nel 1996, si è discusso molto delle caratteristiche che avrebbe avuto questo film e del tipo di legame esistente con l’opera originale. E dunque si è parlato di sequel, per poi cambiare traccia definendolo a livello mediatico un reboot ed infine un remake. Ma cosa sarà veramente Twisters?

Una risposta è stata data da Glen Powell, attore che ritroveremo nella pellicola. Durante un’intervista a Vogue ha spiegato: “Non possiamo chiamarlo reboot, questo perché non stiamo cercando di ricreare la storia del primo film e non torneranno i personaggi che abbiamo visto più di venti anni fa... La nostra è una storia completamente originale, è una storia ambientata ai giorni nostri”.



Twisters sarà diretto dal regista candidato all’Oscar Lee Isaac Chung ed oltre a Powell vede recitare al suo interno anche Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Brandon Perea, Daryl McCormack e Maura Tierney.



La produzione del film, sospesa durante il periodo degli scioperi, è ripresa e ci sono buone possibilità di poter vedere la pellicola nelle sale già nel 2024. I dettagli della trama del film non sono stati rivelati.