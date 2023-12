50 Km all'Ora: online la scena dal titolo Ragazze

News





31/12/2023

Ci stiamo avvicinando all'uscita nelle sale di 50 Km all'Ora, la nuova commedia di Fabio De Luigi, e la Soony Pictures ha rilasciato una scena dal titolo Ragazze. Per l’artista si tratta del terzo film in carriera da regista dopo Tre di Troppo e Tiramisù e all’interno dello stesso film recita come protagonista. Il cast è di spessore e comprende anche Stefano Accorsi, Alessandro Haber, Elisa Di Eusanio, Alice Palazzi, Simone Baldasseroni, Giorgia Arena e Paolo Cevoli.

La Colorado Film ha prodotto questa opera definita una commedia on the road, una rivisitazione italiana di 25 km/h, film tedesco di Sony Pictures International Production campione d’incassi nel 2018.



Iginio Straffi e Alessandro Usai di Colorado Film sono i produttori con la Eagle Pictures che porterà il film nelle sale a partire dal 4 gennaio.



Sinossi:

Due fratelli si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, seguendo le sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, costruiti anni fa quando erano due ragazzini, percorreranno un viaggio attraverso l’Emilia Romagna e attraverso i loro sentimenti per scoprire che c’è sempre tempo per litigare ed amarsi di nuovo