Jeremy Renner parla del suo incidente: C'è molto per cui lottare. Torno sul set di Kingstown

02/01/2024 |

È passato un anno dal terribile indicente che aveva visto coinvolto Jeremy Renner, investito dal suo stesso Gatto delle Nevi e costretto ad una lunga e problematica riabilitazione. Trecentosessantacinque giorni dopo il fatto l’attore è pronto per tornare all’opera, con il set della serie di Mayor of Kingstown pronto ad accoglierlo nuovamente.



Renner, in un’intervista rilasciata alla CNN, ha parlato della sua condizione: "Abbiamo molto da festeggiare quest'anno. Sono così fortunato di avere così tante cose per cui vivere. Ho una famiglia gigante, una figlia di 10 anni. Se fossi morto avrei deluso e incasinato la vita di molte persone. C’è molto per cui lottare. Nella mia mente il recupero è una strada a senso unico. Lavoro ancora duro ogni giorno”.



Renner ha poi proseguito: “È stato un anno meravigliosamente impegnativo. Penso di essere pronto e penso di essere abbastanza forte. Mayor of Kingstown? Tornerò sul set tra una settimana”.