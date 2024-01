Il Ragazzo e lAirone è nelle sale: online lo spot!

News

02/01/2024

Come riportato dalla compagnia, la direzione del doppiaggio è stata affidata ad Alessandro Rossi (che ha prestato la voce ad attori come Liam Neeson e Arnold Schwarzenegger e ha diretto il doppiaggio di Spider-Man. Un nuovo universo, The Social Network, il film Premio Oscar® Il caso Spotlight e molti altri).

La voce del protagonista Mahito è di Giulio Bartolomei (Mike in Stranger Things, Richie in It, Flash in Gli incredibili 2), quella dell’airone è di Stefano Dori (Spider Punk in Spider-Man. Across the Spider-Verse, Fortnite Battaglia Reale), Federica De Bortoli (voce, tra le altre, di Rachel McAdams, Natalie Portman, Isla Fisher, Noomi Rapace, Anne Hathaway e Kristen Stewart) è Natsuko/Hisako, Chiara Gioncardi (Heroes, Il Trono di Spade) è Kiriko, Lucrezia Marricchi (Sex Education, The Idol) è Himi, mentre Gianfranco Miranda (Ryan Gosling, Adam Driver e Clark Kent in Superman nei film DC Extended Universe) è Soichi.



Il film ha debuttato ieri, primo gennaio, nelle sale. Qui sotto trovate lo spot!



Questa la sinossi del film:

Spinto dal desiderio di rivedere sua madre, Mahito, un ragazzo di 12 anni, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all’amicizia, direttamente dalla mente del maestro Hayao Miyazaki.

La Lucky Red ha pubblicato uno spot italiano de, il nuovo capolavoro del Maestro. Il film è una produzione Studio Ghibli ed è prodotto da Toshio Suzuki con Koji Hoshino, Goro Miyazaki e Kiyofumi Nakajima produttori esecutivi. Miyazaki ha anche curato la sceneggiatura.