Superman: Legacy, l'aggiornamento di James Gunn: Sta andando a gonfie vele!

02/01/2024 |

James Gunn è molto attivo sui social e proprio tramite i suoi account ufficiali spesso rilascia aggiornamenti legati ai prossimi progetti. Uno di questi, uno dei più importanti nell'immediato futuro, è sicuramente Superman: Legacy. Ma a che punto siamo con lo sviluppo della pellicola? Rispondendo su Threads ad un utente, il regista ha regalato un’altra informazione sul film che vedrà il ritorno dell’eroe della DC Comics sul grande schermo: “Tutto sta andando a gonfie vele. Set in costruzione, costumi finiti, attori che studiano ruoli, protesi e modelli VFX realizzati, voli prenotati. Eccoci!”.



Il cast di Superman: Legacy recentemente si è arricchito con le presenze di Pom Klementieff e Miriam Shor, ultime star ad essere entrare far parte di un cast guidato da David Corenswet. Nella pellicola recitano anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult nella parte di Lex Luthor, Nathan Fillion, Isabela Mercede, Edi Gathegi, Anthony Carrigan e María Gabriela de Faría nei ruoli di Guy Gardner, un’iterazione del supereroe Lanterna Verde, Hawkgirl, Mister Terrific, Metamorpho e The Engineer.



James Gunn è il regista di questa nuova versione cinematografica di Superman che vedrà Clark Kent cercare di convivere sulla Terra con l’eredità kryptoniana, rappresentando l’incarnazione della verità,della giustizia e dello stile americano. Altri dettagli sulla trama non sono stati ancora svelati.



Superman: Legacy uscirà nelle sale a luglio 2025.