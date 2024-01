Jordan Peele parla del suo prossimo progetto cinematografico

News





02/01/2024

Del prossimo progetto cinematografico di Jordan Peele si conosce ancora ben poco. Dopo l’arrivo nelle sale di Nope, il regista aveva deciso di mettere in cantiere il sequel di questa opera di fantascienza. La macchina però non ha ancora acceso i motori, frenata dallo sciopero degli sceneggiatori e degli attori che hanno segnato il 2023.



Intervistato all’interno del podcast Conan O'Brien Needs a Friend, Peele ha raccontato alcuni dettagli legati alle sue prossime idee: “Il prossimo progetto che porterò avanti è chiaro nella mia testa e sono entusiasta di realizzare un altro film… Questa pellicola potrebbe diventare la mia preferita qualora la facessi bene”.



Secondo i piani iniziali della Universal Pictures il nuovo film di Jordan Peele, del quale ancora non si conosce nulla, sarebbe dovuto uscire a Natale 2024 ma lo sciopero già citato ha cambiato di fatto i piani, aumentando le indiscrezioni circa un suo possibile arrivo nelle sale nel 2025. Per il regista sarà il quarto film dopo Scappa – Get Out, Noi e Nope.