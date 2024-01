Cillian Murphy parla della sua esperienza sul set: Serve leggerezza

News





03/01/2024

Reduce dal successo di Oppenheimer, pellicola di Christopher Nolan nella quale ha interpretato il ruolo principale, Cillian Murphy tornerà nei prossimi mesi nelle sale con Small Things Like These di Tim Mielants. L’anno appena terminato è stato soddisfacente dal punto di vista lavorativo per l’attore che, intervistato dal Los Angeles Times, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni legate al suo approccio sul set.



“Non posso lavorare se non c’è leggerezza sul set – ha raccontato Murphy – Ci deve essere un po' di leggerezza. Molti dei film che faccio sono piuttosto pesanti e vanno in luoghi oscuri e stimolanti, e devi essere rilassato per farlo. Quindi non vado in giro in uno stato di fottuta angoscia. Ho bisogno di sentirmi a mio agio. Non posso stare sempre in quel posto buio. Non ho la resistenza per farlo”.



E questo stato di leggerezza si può trovare grazie anche al rapporto con i colleghi, un faro che Murphy ha voluto accendere parlando di Emily Blunt che in Oppenheimer ha vestito i panni di Kitty, moglie di Robert Oppenheimer: l’attore ha definito la sua collega “come una delle più divertenti che io abbia mai incontrato”.