Mean Girls: il final trailer internazionale è in rete

03/01/2024 |

Il nuovo trailer internazionale di Mean Girls è stato rilasciato dalla Paramount Pictures. Il film, basato sull’opera di Mark Waters uscita nel 2004, è diretta da Samantha Jayne e Arturo Perez Jr. che hanno lavorato su una sceneggiatura curata da Tina Fey, ovvero la sceneggiatrice del film originale.



Angourie Rice è la protagonista ed interpreta Cady Heron, una ragazza che entra a far parte dell’elitario gruppo di ragazze della scuola chiamate The Plastics, guidato da Regina George, il cui ruolo è stata affidato a Reneé Rapp. Quando Cody si innamorerà del fidanzato di Regina, Aaron Samuels, interpretato da Christopher Briney, diventerà l’obiettivo numero uno di Regina. Per riuscire a “sconfiggerla” chiederà aiuto ad alcuni studenti emarginati: Janis e Damian.

Nel cast troviamo anche Bebe Wood, Avantika, Auli’i Cravalho e Jaquel Spivey.



Mean Girls debutterà il 12 gennaio.