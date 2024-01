Perfect Days: pubblicata una scena del film di Wim Wenders

News





03/01/2024 |

Tramite la Lucky Red vi presentiamo una scena di Perfect Days, la pellicola di Wim Wenders che arriverà nelle nostre sale tra ventiquattro ore. Il regista ha lavorato con il protagonista Kôji Yakusho e con un cast che comprende Min Tanaka, Arisa Nakano, Tokio Emoto e Tomokazu Miura.



Il film ha vinto la Palma d'oro per il migliore attore all'ultimo Festival di Cannes.



La Lucky Red porterà Perfect Days nelle sale dal 4 gennaio. Sotto alla sinossi trovate la clip!



Sinossi:

Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokio all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in piùL8; del suo passato.

Dal pluripremiato autore de Il cielo sopra Berlino, una riflessione commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo che ci circonda.