Margot Robbie parla del personaggio di Harley Quinn

News





04/01/2024 |

Nel corso della sua carriera cinematografica, Margot Robbie ha sperimentato diversi ruoli. Nel 2013 l’abbiamo vista impegnata nel film The Wolf of Wall Street, dove ha recitato accanto a Leonardo DiCaprio, mentre nel 2015 è stata impegnata nel thriller Focus – Niente è come sembra con Will Smith. L’ anno successivo, invece, ha sperimentato la sua prima apparizione nel mondo dei cinecomic, prendendo parte a Suicide Squad, la prima versione cinematografica del fumetto diretta da David Ayer che le ha permesso di padroneggiare al meglio il personaggio di Harley Quinn, tornato alla ribalta successivamente con Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn e con il reboot di Suicide Squad curato da James Gunn.



Ma cosa pensa la Robbie di Harley Quinn? Una risposta l’attrice ha deciso di darla a Variety dove ha spiegato che il suo desiderio è sempre stato quello di vedere Harley Quinn come “un personaggio destinato ad essere interpretato da diverse attrici”. Ha poi proseguito: “Questo è stato sempre il mio desiderio per lei, parliamo di un personaggio divertente, che può prendere direzioni diverse e questo ti porta a chiedere cosa faranno con lei”.



Recentemente il personaggio di Harley Quinn è stato tra l'altro studiato, in una versione completamente differente da quella portata nelle sale dalla Robbie, per Lady Gaga che sta lavorando a Joker: Folie à Deux di Todd Phillips accanto a Joaquin Phoenix. E c'è molta curiosità intorno alla versione che rivedremo all'interno del sequel in lavorazione.